நீலகிரி உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு- சென்னையிலும் மழை பெய்யும்!

சென்னை: நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்குவளையில் அதிகபட்சமாக 13 செ.மீ. மழையும், கீழச்செருவை, கோவில்பட்டியில் தலா 11 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது. அகரம் சீகூர், லப்பைக்குடிகாடு பகுதிகளில் தலா 9 செ.மீ. மழையும், பெலாந்துறை, சோலையாறு ஆகிய இடங்களல் தலா 8 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

தேவகோட்டை, ஏற்காடு பகுதியில் தலா 7 செ.மீ. மழையும், சீர்காழி, ஆண்டிப்பட்டி, மதுராந்தகம், கொடநாடு ஆகிய பகுதிகளில் தலா 6, செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது. திருப்பத்தூர், மரக்காணம், கோத்தகிரி, வால்பாறை, தொழுதூர், திருத்துறைப்பூண்டி, ஆழியாறு, ஏத்தாப்பூர், சந்தியூர் ஆகிய இடங்களில் தலா 5 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது. தம்மம்பட்டி, மதுக்கூர், தஞ்சை பாபநாசம், எறையூர், ஆனைமடுவு அணை, ஆண்டிமடம் ஆகிய இடங்களில் தலா 4 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

