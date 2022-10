தமிழகம், புதுவையில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை..சென்னைவாசிகளே இடியோடு மழை பெய்யுமாம்..குடை அவசியம்

Chennai

சென்னை: சென்னை, செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், தமிழகம், புதுச்சேரியில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

பரமக்குடியில் 4 செமீ, கேளம்பாக்கம், தங்கச்சிமடம், மோகனூர்,நாமக்கல் பகுதிகளில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கரூர் பரமத்தி, சென்னை ஆட்சியர் அலுவலகம், எம்ஆர்சி நகர், பள்ளிக்கரணை, நந்தனம் பகுதிகளில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், வட இலங்கை கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக,இன்றைய தினம் கடலோர தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களிலும் உள் தமிழக மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

13 மாவட்டங்களில் வெளுத்தெடுக்க போகும் கனமழை.. எங்கெல்லாம் பெய்யும்.. வானிலை மைய ரிப்போர்ட்!

According to a notification issued by the Chennai Meteorological Department, there is a possibility of heavy rain in 13 districts including Chennai, Chengalpattu, Vellore and Tirupattur. The Meteorological Department has forecast very heavy rains in Tiruvallur, Kanchipuram and Ranipet districts, and heavy rains in Tamil Nadu and Puducherry for 5 days.