வளிமண்டல மேலடுக்குச்சுழற்சியால் 5 நாட்களுக்கு கனமழை - நவ.25,26 அடி வெளுக்கப்போகுது

வடகிழக்குப் பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடைய உள்ளது. வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் இன்று 5 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. பல பகுதிகளில் வெள்ளநீர் வடியாத நிலையில் நவம்பர் 25,26ஆம் தேதிகளில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

அக்டோபர் 25ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை துவங்கியது. ஆரம்பம் முதலே மழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. கடந்த 15 நாட்களாக மழையின் தீவிரம் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பல லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் விளைநிலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. குடியிருப்புகளை வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் ஏராளமானோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

காவிரி, தென்பெண்ணை, பாலாறு மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல ஆறுகள் உயிர்பெற்று ஆக்ரோசமாக ஓடி வருகின்றன. எங்கும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. பல பகுதிகளில் வெள்ளம் வடியாத நிலையில் மீண்டும் ஒரு தொடர்மழை மிரட்டத் தொடங்கியுள்ளது.

The northeast monsoon is set to intensify again. The Met Office has forecast heavy rains with thunder and lightning in 5 districts of Tamil Nadu today due to atmospheric circulation. The Met Office has forecast heavy rains on November 25 and 26 in many parts of the state.