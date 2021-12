இடி மின்னலுடன் 10 மாவட்டங்களில் கனமழை - சென்னையில் சட்டென்று மாறிய வானிலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சியால் இன்று 10 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. சென்னையில் பல பகுதிகளில் வெயிலடித்த நிலையில் திடீரென வானிலை மாறி மழை பெய்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த நவம்பர் மாதம் அபரிமிதமாக மழை கொட்டித்தீர்த்தது. ஒருமாத காலமாக பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. வீட்டிற்குள் இருந்த தண்ணீர் வடிந்தாலும் வீட்டை விட்டு இறங்கினாலே முழங்கால் அளவு தண்ணீரில் நடந்து போய்தான் எந்தப்பொருளையும் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளதால் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

மதுரை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களில் விடாது பெய்து வரும் மழையால் கண்மாய்கள், குளங்கள் நிரம்பி ஊருக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று முதல் அடுத்த 5 நாட்களுக்கான மழை பற்றிய தகவல்களை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

