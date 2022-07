செங்கல்பட்டு தொடங்கி ராமநாதபுரம் வரை வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை..5 நாட்களுக்கு நீடிக்குமாம்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. செங்கல்பட்டு முதல் ராமநாதபுரம் வரைக்கும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனத்தில் 14 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கீழ் அணைக்கட்டு பகுதியில் 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. காட்டுமன்னார்கோயில் 12 செமீ மழையும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கரில் 11 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. கீழச்செருவை, கொள்ளிடம், ஜெயம்கொண்டம் பகுதியில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

