டெல்டா..தென் மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை..ரெயின் கோட் கட்டாயம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்கு பருவழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இன்றைய தினம் டெல்டா மாவட்டங்கள்..தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வரும் 9ஆம் தேதியன்று ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும். இது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடற்கரையை நோக்கி வட மேற்கு திசையில் அடுத்த 48 மணிநேரத்தில் நகரக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது

இன்று முதல் வரும் 9ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழகத்திலும் புதுச்சேரியிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

வட கிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகும் புயல்..2023 ஜனவரி வரை தமிழகத்தை வச்சு செய்யப்போகும் மழை

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of heavy rain in the delta districts and southern districts today as the northeast monsoon has intensified.