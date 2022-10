கொட்டித்தீர்க்கும் கனமழை.. நிரம்பி வழியும் மேட்டூர் அணை..காவிரியில் வெள்ளம்..மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மீண்டும் கனமழை நீடிப்பதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

அணையில் இருந்து மீண்டும் ஒரு லட்சம் கன அடி தண்ணீர் வரை திறக்க வாய்ப்புள்ளதால் கரையோரங்களில் வசிக்கும் கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

காவிரி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று முன்தினம் விநாடிக்கு 28 ஆயிரம் கனஅடியாக இருந்த நீர் வரத்து நேற்று விநாடிக்கு 55 ஆயிரம் கனஅடியாக அதிகரித்தது. இது 60 ஆயிரம் கனஅடி வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.

நடப்பாண்டு கடந்த ஜூலை 16ஆம் மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவான 120 அடியை எட்டிய நிலையில், இரு தினங்களுக்கு முன்பு 2வது முறையாக முழு கொள்ளளவை எட்டியது.

11 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை.. மேட்டூர் அணையால் காவிரியில் 60,000 கனஅடி நீர் திறக்க வாய்ப்பு!

English summary

Heavy rains in the Cauvery catchment areas have again increased the flow of water to the Mettur dam. A flood warning has been issued to the villagers living on the banks as there is a possibility of releasing up to one lakh cubic feet of water from the dam.