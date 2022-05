சித்ரா தங்கிய ஹோட்டலுக்கு காரில் வந்த மாஜி அமைச்சர்கள் "இவர்கள்தான்".. போலீஸில் போட்டுடைத்த ஹேமந்த்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் மரணத்திற்கு இரு மாஜி அமைச்சர்கள்தான் காரணம் என்றும் அவர்களின் பெயரையும் கணவர் ஹேமந்த் காவல் துறையினரிடம் தெரிவித்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜே சித்ரா மிக குறுகிய காலத்தில் பெயரையும் புகழையும் சம்பாதித்தார். அது மட்டுமல்லாமல் ஆடி கார், சென்னையின் முக்கிய இடங்களில் ஃபிளாட்களை வாங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இவற்றை லோன் போட்டு வாங்கியிருந்ததாகவும் தெரிகிறது. ஓராண்டுக்கு பிறகு சித்ராவின் மரண விவகாரம் சூடு பிடிக்கிறது. சித்ராவின் மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் தன்னை மிரட்டுவதாக ஹேமந்த் புகார் அளித்துள்ளார்.

English summary

Hemanth listed out 2 EX Minister's name to police in Chithra death issue? These 2 came to Poonamalle hotel where Chithra stayed.