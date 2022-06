அதிமுக பொதுக்குழு நடக்கும் பகுதியில் போலீஸ் குவிப்பு.. கெடுபிடிகள் தீவிரம்- இன்றே பரபரக்கும் வானகரம்

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகனங்கள் தீவிர சோதனைக்குப் பிறகே அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக கட்சிக்குள் இருவேறு கருத்துகள் நிலவி வரும் நிலையில், நாளை பொதுக்குழுக் கூட்டத்தை திட்டமிட்டப்படி நடத்த எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் தயாராகி வருகின்றனர்.

பொதுக்குழு நடைபெற இருக்கும் பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொதுக்குழு நடைபெறும் இடத்திலிருந்து 100 மீட்டருக்கு முன்பாக, பேரிகார்டுகள் அமைத்து பலத்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

நாளை அதிமுக பொதுக்குழுவில் முதல் தீர்மானமே அதிரடியாமே! உற்சாகத்தில் எடப்பாடி தரப்பு!

Police are on high alert in the Vanagaram area where the AIADMK general body meeting is to be held tomorrow.