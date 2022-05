“ஒரே போடு.. உடனடி மாற்றம்” இதுல திமுகவை அடிச்சிக்க முடியுமா? - திரும்பிப் பார்க்க வைத்த எம்.பி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: ரயில்வே இணையதள பக்கங்களில் திவ்யங்ஜன் எனும் இந்தி வார்த்தை இருப்பதை ஆங்கிலத்தில் மாற்ற வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தில் தி.மு.க எம்.பி கோரிக்கை விடுத்தார்.

தி.மு.க எம்.பி செந்தில் குமாரின் கோரிக்கையை ஏற்று அந்த வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் மாற்றப்படும் என மத்திய அரசின் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பு முயற்சிகளை தி.மு.க தொடர்ந்து எதிர்த்து வரும் நிலையில், தி.மு.க எம்.பியின் கோரிக்கையால் இந்தி வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் மாற்றப்பட்டுள்ளதற்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Railway Ministry will confine the usage of Divyangjan to Hindi and replace the term with ‘Persons with disabilities’ in English after DMK MP Senthil kumar's demand.