தமிழர்களை எரிக்கும் “இந்தீ”.. சின்னசாமி முதல் தங்கவேல்! 100ஐ தொட்ட பலி.. ஓயாத திணிப்பும் எதிர்ப்பும்

சென்னை: இந்தி திணிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக மூத்த பிரமுகர் தங்கவேல் என்பவர் மேட்டூரில் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். இந்தி திணிப்பு போராட்டம் தொடங்கப்பட்டது எப்போது? எத்தனை பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள்? என்பது பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

இந்திய வரைபடத்தில் தமிழ்நாடு கீழே இருந்தாலும், அனைத்து முக்கிய விவகாரங்களிலும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முன்னோடியாக இருந்து வழிநடத்துவது தமிழ்நாடுதான். இடஒதுக்கீடு தொடங்கி நீட் வரை பல விசயங்களை இதில் அடுக்கிக்கொண்டே செல்லலாம்.

அதில் முதன்மையானது இந்தி எதிர்ப்பு. பல மொழிகளை பேசும் இந்தியாவில் மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும் சூழலில் சுதந்திரத்திற்கு முன்பிருந்தே தமிழ்நாட்டில் இந்தியை திணிக்கும் முயற்சி தொடர்ந்து நடந்துகொண்டு இருக்கிறது.

A senior DMK figure Thangavel committed suicide by setting himself on fire in Mettur, protesting against the imposition of Hindi. When was the Hindi imposition movement started? How many people commit suicide? Let's look at it in detail.