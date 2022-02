இலங்கை தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.. ராகுல் காந்தி தமிழன் என்று எப்படி சொல்லலாம்? ஆவேசமான ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக உடன் சேர்ந்து ஒன்றரை லட்சம் தமிழினத்தையே கொலை செய்து விட்டு இன்றைக்கு தமிழன் என்று சொல்கிறார் ராகுல் காந்தி. அவர் தமிழன் என்று சொல்வதற்கு என்ன முகாந்திரம் உள்ளது என்று கேட்ட ஜெயக்குமார் வரலாறு அவரை மன்னிக்காது என்று ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.

லோக்சபாவில் நேற்று குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி பேசினார்.

நீட் தேர்வு விலக்கு வேண்டும் என தமிழகம் உங்களிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகிறது. தமிழகத்தின் கோரிக்கைகள் உங்கள் காதுகளுக்கு எட்டவில்லை. தமிழகம் மீண்டும் மீண்டும் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு வேண்டும் என்று உங்களிடம் கோரிக்கை வைக்கும். நீங்கள் மறுத்து அவர்களை வெளியேற்றுகிறீர்கள் என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Jayakumar press meet: (ராகுல் காந்தி மீது ஜெயக்குமார் குற்றச்சாட்டு) Jayakumar said angrily Rahul Gandhi, along with the DMK, killed 1.5 lakh Tamils and says they are Tamils today. Asked what he meant by saying he was Tamil, that history would not forgive him.