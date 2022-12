குஷியான எடப்பாடி.. “மாறிப்போச்சு”.. 4 நாள் இருக்கே.. ‘சிக்னல் வரும்’ - ஓபிஎஸ் டீம் தலை போட்ட போடு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜி20 ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிகாரிகள் தவறாக அழைப்பிதழ் அனுப்பி இருக்கலாம் என ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், ஜி 20 மாநாட்டிற்கான ஆலோசனை கூட்டம் 4 நாட்கள் நடைபெற உள்ளதாகவும் அதில் ஏதேனும் ஒரு நாளில் ஓபிஎஸ் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பிளவு விவகாரத்தில், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரையும் பாஜக சமமாக நடத்துவதாக கூறப்படும் நிலையில், ஜி20 ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

உடனே, எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லிக்குச் சென்று கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளார். இந்நிலையில், டெல்லிக்கு ஈபிஎஸ் அழைக்கப்பட்டது பற்றி ஓபிஎஸ் தரப்பு தவறுதலாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கூறியுள்ளது.

டெல்லியில் நாளை ஜி 20 கூட்டம்.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு

English summary

OPS team executive Pugazhendhi said that the officials may have mistakenly sent an invitation to Edappadi Palaniswami for the G20 consultative meeting. Also, Pugazhendhi g20 breifing meeting is going to be held for 4 days and there is a possibility that OPS will attend on any of the days.