ஒரே நேரத்தில் 5 பெண்கள்.. நடிகைகளையும் விட்டு வைக்காத மாடலிங் இளைஞர்.. அதிர வைக்கும் தகவல்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திருமண ஆசை காட்டி நிறைய பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட மாடலிங் இளைஞர் நடிகைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் மில்லர்ஸ் சாலையைச் சேர்ந்தவர் முகமது ஷயாத் (27). இவர் துணை நடிகர், மாடலிங் தொழிலும் செய்து வருகிறார். தன்னுடன் மாடலிங் தொழில் நிமித்தமாக பழகிய பெண்கள், சினிமாவில் வாய்ப்பு கேட்ட பெண்களிடம் ஆசை வார்த்தை பேசியதாக தெரிகிறது.

இவ்வாறு திருமண ஆசை காட்டி பல பெண்களை தனது இச்சைக்குள் முகமது பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இவரை சென்னை வேப்பேரி மகளிர் போலீஸார் கைது செய்தனர். தற்போது சிறையில் இருக்கும் முகமது குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

கைலாசாவில் பாலியல் வன்கொடுமை - நித்யானந்தா மீது இமெயிலில் புகார் அளித்த வெளிநாட்டு பெண்

English summary

How Chennai modelling youth cheated and used them for his body needs? Here are the details.