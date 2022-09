"டைம் ஓவர்".. ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு செக்.. அனுமதி மறுத்தது போலீஸ்! ஜெ. ஸ்டைலில் ஸ்டாலினின் பெரிய மூவ்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதற்கு பின்பாக இரண்டு விதமான மூவ்களை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியை நடத்த அனுமதிக்க கூடாது என்று கடந்த சில நாட்களாகவே கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வந்தன. ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி நடந்தால் சட்ட ஒழுங்கு கெடும் என்று பல்வேறு அமைப்புகள் விமர்சனங்களை வைத்து வந்தன.

ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு இதில் முடிவு எதுவும் எடுக்காமல் இருந்தது. பேரணியை நடத்த வேண்டும் என்ற ஆர்எஸ்எஸ் கோரிக்கைக்கு ஆதரவாகவும் முடிவு எடுக்கவில்லை, அதற்கு எதிராகவும் முடிவு எடுக்காமல் இருந்தது.

தமிழ்நாட்டில் 51 இடங்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்தின் சார்பில் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி அணிவகுப்பு ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி கோரி தமிழக உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் டிஜிபியிடம் கடந்த மாதம் அந்த அமைப்பு சார்பாக மனு அளிக்கப்பட்டது. இந்த கோரிக்கைதான் தற்போது நடக்கும் சர்ச்சைகள் அனைத்திற்கும் காரணம்.

