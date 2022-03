"பிளான் இது.. சீக்ரெட்டா முடிங்க".. டெல்லி மேலிடம் போட்ட உத்தரவு.. டக்கென கண் விழித்த கதர்கட்சி

Chennai

சென்னை: டக்கென விழித்து கொண்டுவிட்டது காங்கிரஸ் கட்சி.. அதுவும் 5 மாநில தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு.. இதையடுத்து, அடுத்தடுத்த அதிரடிகளை அக்கட்சி கையில் எடுத்துள்ளது.

நடந்து முடிந்த 5 மாநில தேர்தலில், 4 மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சி பிடித்துள்ளது.. தேர்தலுக்கு முந்தைய, மற்றும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளில் பாஜகவே பெரும்பான்மையான வெற்றி பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், கணிப்புகள் வெறும் யூகங்களே என்று கருதப்பட்ட நிலையில்தான், பாஜக வெற்றி கொடி நாட்டியது.. இத்தனைக்கும் உபியில் கடந்த ஒரு வருடமாகவே பிரியங்கா காந்தி முகாமிட்டு, பலவகைகளில் கடினமாக உழைத்தார்.. எனினும், காங்கிரஸ் மண்ணை கவ்வியதுடன், பாஜகவுக்கு டஃப் தரும் வகையில், ஆம் ஆத்மி உருவாகிவிட்டது.. அத்துடன் டெல்லி, பஞ்சாப் என காங்கிரஸ் கோட்டைகளையும் மெல்ல மெல்ல பிடித்து வருகிறது.

தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி! - பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்தார் சித்து!

