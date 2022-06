10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. அறிவியல், கணிதத்தில் அசத்திய மாணவர்கள்.. எத்தனை பேருக்கு சென்டம்?

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் 10 வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்களில், அறிவியல் பாடத்தில் மட்டும் 3 ஆயிரத்து 841 பேர் நூறு மதிப்பெண்களை பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் 10 மற்றும் 12ம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியானது. சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தேர்வு முடிவை வெளியிட்டார்.

10, 12-ம் வகுப்பு மாணவ-மாணவிகளுக்கான பொதுத்தேர்வு கடந்த மே மாதம் முடிந்தது. 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை பொறுத்தவரையில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இருந்து சுமார் 7 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் தேர்வை எழுதியதாக கூறப்பட்டது. அதேபோல், 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை 9 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் எழுத பதிவு செய்திருந்த நிலையில், சுமார் 9 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் எழுதியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மொத்தமாக 90.07% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என்று தெரிவித்தார். அதில் ஏராளமான மாணவர்கள் 100 மதிப்பெண்களையும் பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.

அதில் அதிகபட்சமாக அறிவியல் பாடத்தில் 3,841 பேரும், கணிதத்தில் 2,186 பேரும், சமூக அறிவியலில் 1009 பேரும், ஆங்கிலத்தில் 45 பேரும், தமிழ் பாடத்தில் ஒரே ஒருவரும் நூறு மதிப்பெண்களை பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.

