'வந்தது போன் கால்..' தமிழக கோவில்களில் பிரதமர் நிகழ்ச்சி லைவ் ஒளிபரப்பு ஏன்? மவுனத்தின் பின்னணி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி தமிழகத்தின் முக்கிய கோவில்களில் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை மவுனம் காக்கும் பின்னணி தொடர்பாக சில தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

கடந்த நவம்பர் 5ம் தேதி உத்தரகாண்ட் மாநிலம் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தளம் கேதார்நாத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆதிசங்கரர் சிலையை நிறுவி அங்கு நலத்திட்டங்களை தொடங்கிவைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்நாட்டில் இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் மிகப் பெரிய திரை மூலம் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

சபரிமலைக்கு பக்தர்கள் செல்ல இன்று முதல் தடை- ஆட்சியர் அறிவிப்பு

English summary

Sources says, what is the background of the silence of the Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Departmen in the matter of the program which was telecast live in the main temples of Tamil Nadu with the participation of Prime Minister Narendra Modi.