தமிழ்நாடு.. இ-பாஸ் கேட்டு எல்லோரும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.. யாருக்கெல்லாம் அனுமதி?

சென்னை: இ-பாஸ் மறுபடியும் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்பு ஊட்டி, கொடைக்கானல் உட்பட 5 கோடை வாசஸ்தலங்களுக்கு மட்டுமே இ-பாஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இப்போது திருமணத்திற்கும் இ-பாஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஊரடங்கு மிக கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டபோது, திருமணத்திற்கு செல்ல இ-பதிவு ஆப்ஷன் நீக்கப்பட்டது. இப்போது தமிழ்நாடு இ-பதிவு தளத்தில் திருமணத்திற்கு பதிவு செய்ய ஆப்ஷன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம், திருமணங்களுக்கு செல்ல, இ-பதிவு செய்தால் போதாது. இ-பாஸ் அவசியம்.

English summary

How to apply an E pass for marriage in Tamil nadu: E-Pass has been re-introduced in Tamil Nadu. Previously e-Pass was introduced only for 5 summer residences including Ooty and Kodaikanal. Now the e-pass has been introduced for marriage as well.