3 சாதிகளுக்கு மட்டும் பதவி.. அப்ப நாங்க? - ஈபிஎஸ் அணிக்குள் சலசலப்பு.. உடனே ஆஃப் செய்த எடப்பாடி!

சென்னை : ஒருகாலத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்த வரகூர் அருணாசலத்திற்கு அமைப்புச் செயலாளர் பதவி வழங்கியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் வரகூர் அருணாசலம் 2016ல் ஜெயலலிதாவால் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்.

வரகூர் அருணாசலம் முக்கிய பதவியில் நியமிக்கப்பட்டதற்கு பின்னணியில், கட்சிக்குள் எழுந்த சலசலப்புகள் காரணமாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தண்ணி காட்டும் 'பாயிண்ட்’ புள்ளி.. திருமாறன் நீக்கத்திற்குப் பின்னணி என்ன?

Former Minister Varagur Arunachalam, who was an ardent supporter of O.Panneerselvam, has been appointed as the organizational secretary of AIADMK.