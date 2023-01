அறநிலையத்துறையே இருக்காதா? அப்போ கோவில்களை பராமரிப்பது யார்? அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு கேள்வி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் அறநிலையத்துறையே இருக்காது என்றால் கோவில்களை பராமரிப்பது யார்? என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அறநிலையத்துறையின் மீதான எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டையும் உரிய சான்றுகளுடன் அளித்தால், அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க நாங்கள் தயாராக உள்ளோம் என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறையைக் கண்டித்து சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் பாஜகவினர் நேற்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தலைமை தாங்கினார்.

பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் கையெழுத்தே அறநிலையத் துறை நீக்கம்தான்.. அண்ணாமலை

English summary

If BJP comes to power, there will be no charity department, Then who will maintain the temples? Hindu Religious & Charities Endowment Minister Sekar Babu has asked BJP State President Annamalai.