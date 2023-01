நானும் உதயநிதியும் விளையாடிய மைதானம்.. அப்போ நாங்க எதிரணி.. நினைவுகள் பகிர்ந்த அன்பில் மகேஷ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி நிறைவு விழாவில், தானும் உதயநிதியும் எதிர் எதிர் அணிகளுக்காக இந்த மைதானத்தில் விளையாடி இருக்கிறோம் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். அதேபோல் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி மூலம் 365 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளதாகவும், விரைவில் கலைஞர் நூலக பணிகள் முடிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 16ஆம் தேதி சென்னை ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி தொடங்கியது. இந்த புத்தக கண்காட்சி இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. இதன் நிறைவு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார்.

இந்த நிறைவு விழாவில், தமிழ்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு பதிப்பாளர்கள் இடையே புத்தகங்களின் பதிப்புரிமை தொடர்பான 365 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகிவுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட 5 மருத்துவ பாடப் புத்தகங்களை மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.

At the closing ceremony of the International Book Fair held at the YMCA ground, Minister Anbil Mahesh shared his memories that he and Udayanidhi played for opposite teams at this ground. Also he Said Kalaignar library work will be completed soon in Madurai.