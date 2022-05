234 தொகுதிகளையும் கண்காணிப்பேன்...ஒபிஎஸ் தொகுதியை மாற்றிச்சொன்ன முதல்வர்... திருத்திய அமைச்சர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்' திட்டமானது, தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் நடைமுறைக்கு வரப்போகிறது என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் சட்டசபையில் இன்று அறிவித்தார். இந்தத் திட்டம் நேரடியாக, என்னுடைய கண்காணிப்பிலே நடைபெற போகிறது. அனைத்துத் தொகுதிகளுக்கும் சமமாக நடத்தப்படக்கூடிய திட்டங்கள் தீட்டப்படும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார். ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் தொகுதியை முதல்வர் அவசரத்தில் மாற்றிக்கூற அதை அமைச்சர்கள் திருத்தினார்கள்.

சட்டசபையில் இன்று பேசிய மு.க ஸ்டாலின், என்னுடைய கவலையெல்லாம், என்னுடைய பயமெல்லாம் இந்த நம்பிக்கையை எப்போதும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான். மக்கள் ஆதரவு பெருகப் பெருக பொறுப்பும், கடமையும் கூடுகிறது. எதிர்பார்ப்பு அதிகம் ஆகிறது. அதனைக் காப்பாற்ற நாம் கடினமாக உழைத்தாக வேண்டும், உழைக்க வேண்டும். அதிகமாக உழைக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன். நான் மட்டுமல்ல, இந்த அமைச்சரவையே இன்னும் அதிகமாக உழைக்கத் தயாராக இருக்கிறது.

ஓராண்டு முடிந்து, இரண்டாவது ஆண்டு தொடங்கும் இந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய நாளில் மக்கள் மனம் மகிழும் சில அறிவிப்புகளை நான் வெளியிட இருக்கிறேன். சில மிக முக்கியமான ஐந்து பெரும் திட்டங்களை இந்த மாமன்றத்திற்கு அறிவிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

English summary

Chief Minister MK Stalin announced in the Assembly today that the Chief Minister's plan in your constituency will be implemented in all 234 constituencies in Tamil Nadu. This project is going to take place directly, under my supervision. Chief Minister MK Stalin has promised that plans will be drawn up that will run equally for all constituencies.