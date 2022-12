அப்பாவின் காலில் விழுந்து ஆசி..பொறுப்பாக பணியாற்றுவேன்..அமைச்சர் உதயநிதி உறுதி

Chennai

சென்னை: அமைச்சராக பதவியேற்ற உடன் அப்பாவும் கட்சித்தலைவரும் முதல்வருமான மு.க ஸ்டாலின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார் உதயநிதி. அமைச்சர் பதவியை பதவியாக கருதாமல் பொறுப்பாக உணர்ந்து பணியாற்றுவேன் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தமிழக அமைச்சரவையில் இளைஞர் நலன் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று காலையில் பதவியேற்றார். ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். கடந்த 11 ஆண்டு காலத்தில் உதயநிதியின் சினிமா அரசியல் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2011ஆம் சிறப்புத் தோற்றத்தில் சினிமாவில் அறிமுகமான உதயநிதி கதாநாயகனாக நடித்து புகழ் பெற்றார். சினிமாவைத் தவிர அரசியலிலும் காலடி எடுத்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பொதுமக்கள் பெரும் வரவேற்பு அளித்தனர். கட்சியின் தொண்டர்களிடையேயும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவு பெருகிய நிலையில், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு திமுக இளைஞரணி செயலாளராக பொறுப்பேற்றார்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலில் அவர் செய்த பிரச்சாரம் தி.மு.க.வின் வெற்றிக்கு பெரிய அளவில் கைகொடுத்தது. அதன்பின்னர் சட்டசபைத் தேர்தலிலும் தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றுப்பயணம் செய்து பிரச்சாரம் செய்த உதயநிதி திமுகவிற்கு மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுத்தந்தார். மேலும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டசபைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவானார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சரவையில் இடமளிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அவருக்கு அமைச்சர் பதவி அளிக்கவேண்டும் அமைச்சர்களும், தி.மு.க தொண்டர்களும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தனர். திமுக ஆட்சிப்பொறுப்பேற்று 19 மாதங்கள் கடந்த நிலையில் இன்றைய தினம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தமிழ்நாடு அரசின் அமைச்சரவையில், புதிய அமைச்சராக சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அமைச்சராக பதவியேற்ற பின்னர் தனது தந்தையின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார். தனது அமைச்சர் பதவியை பதவியாக கருதாமல் பொறுப்பாக உணர்ந்து பணியாற்றுவேன் என்று கூறினார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

முதலமைச்சர் உள்பட 34 அமைச்சர்கள் உள்ள நிலையில் 35வது அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின்

பொறுப்பேற்றுள்ளார். உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தமிழக அமைச்சரவையில் இளைஞர் நலன் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Udhayanidhi fell at the feet of his father, party leader and Chief Minister M.K. Stalin after taking office as a minister. Udhayanidhi Stalin has said that he will not consider the post of minister as a position but will work with responsibility. Udhayanidhi Stalin has been allotted Youth Welfare Sports Development Department in the Tamil Nadu Cabinet.