முறைகேட்டில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு செக்! இனி பொறுப்பு அதிகாரி மீதும் நடவடிக்கை.. தமிழக அரசு உத்தரவு

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை : அரசு ஊழியர்களில் முறைகேடு செய்தவர் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், அந்த பொறுப்பில் உள்ள அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அரசு ஊழியர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டால், அவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது தொடர்பாக, ஏற்கனவே அரசு பல உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பல சம்பவங்களில் அரசு ஊழியர்கள் மீதான வழக்கு, நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் அவர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுப்பதில்லை என்று விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The Tamil Nadu government has warned that if departmental action is not taken against the government employee who committed malpractice, action will be taken against the officer in charge.