பர்னிச்சரை போட்டுடைத்த ஜெயக்குமார்.. கொந்தளித்த பாட்டாளிகள்! அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகும் பாமக?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பாமக இடையிலான மோதல் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில், அந்தக் கட்சியுடன் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் கூட்டணி தொடராது என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள் அதே நேரத்தில் வேறு சில கட்சிகளை கொண்டு வருவதற்காகவே கூட்டணியில் இருந்து பாமகவை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

அதிமுகவுக்குள் தான் அதிகார பிரச்சனை என்றால் அந்தக் கட்சி கூட்டணி தொடர்பாகவும் அடுத்தடுத்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் கிளம்பி வருகிறது பாமக பாஜக தவிர சொல்லிக் கொள்ளும்படி அந்த கூட்டணியில் வேறு கட்சிகள் இல்லை.

புதிய நீதி கட்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மூப்பனார் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இருந்தாலும் தமிழக அளவில் பிரபலமான வேறு கட்சிகள் இல்லாத நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாடாளுமன்றத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து வருகிறார்

நன்றி மறந்த அன்புமணி.. அதிமுக இல்லையென்றால் பாமக இல்லை! சீண்டினால் அவ்ளோதான் - எச்சரித்த ஜெயக்குமார்

English summary

While the conflict between AIADMK and PMK has increased, political experts say that the alliance with that party will not continue in the parliamentary elections.