அன்று எழும்பூரில் கலக்கிய எம்ஜிஆர்.. நேற்று அதியமான்கோட்டைக்குள் புகுந்த ஸ்டாலின்.. செம பிளாஷ்பேக்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 1985 ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழக முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆரும் சென்னையில் நள்ளிரவுகளில் திடீரென முன்னறிவிப்பின்றி காவல் நிலையங்களுக்கு சென்று ஆய்வு செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்ததை போல் தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலினும் நேற்று இரவு திடீரென அதியமான்கோட்டையில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் ஆய்வு செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவியேற்றது முதல் காவல் துறையில் பல்வேறு புரட்சிகளை ஏற்படுத்தி வருகிறார். காவலர்களுக்கு வாரம் ஒரு முறை விடுப்பு கட்டாயம், சாலையோர பாதுகாப்பு பணிகளில் பெண்களை ஈடுபடுத்துதல் கூடாது உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியுள்ளார்.

அது போல் போலீஸார் பொதுமக்களிடம் இன்முகத்துடன் குறைகளை கேட்டறிய வேண்டும், யாரிடமும் தேவையற்ற கண்டிப்பை காட்டக் கூடாது என்றும் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் தமிழக டிஜிபி உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இரவில் திடீரென போலீஸ் ஸ்டேசன் வந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. சர்ப்பைரஸ் தந்ததால்.. திகைத்துப் போன போலீஸ்

English summary

In 1985 Late TN CM MGR visited few Police stations in Chennai.One of the stations they inspected was Egmore, where Robin Mayne, an accused in a loan scam.