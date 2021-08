சார்.. இங்க இருந்த ஒரு ரோட்டையே காணோம் சார்.. சென்னை போலீசில் பரபரப்பு புகார்

Chennai

சென்னை: "இங்கே இருந்த கிணற்றைக் காணோம்.." என்று நடிகர் வடிவேலு ஒரு திரைப்படத்தில், கூறுவதை போல ஒரு சம்பவம் சென்னையில் நடந்துள்ளது.

மடிப்பாக்கம் பஜார் சாலையில் இருந்து, ஜே.கே., சாலை செல்லும் வழித்தடத்தை காணவில்லை என பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

சென்னை மடிப்பாக்கம், பஜார் சாலையை ஒட்‌டியுள்ளவை பகீரதி நகர், ஸ்ரீனிவாசா நகர். அங்கு 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. தனியார் பள்ளி ஒன்றும் உள்ளது.

From Madipakkam Bazaar Road, JK, the affected residents complained to the police that the road leading to the road was missing. Adjacent to Chennai Madipakkam, Bazaar Road are Bhagirathi Nagar and Srinivasa Nagar. More than 500 families live there. Private school is nothing.