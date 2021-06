எந்த இடத்திலும் 'மத்திய அரசு' இல்லை.. எல்லாம் 'ஒன்றிய அரசு'தான்.. ஆளுநர் உரை உணர்த்துவது என்ன

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இன்று ஆளுநர் ஆற்றிய உரையில், அனைத்து இடங்களிலும் மத்திய அரசு என்ற வார்த்தைக்குப் பதில் ஒன்றிய அரசு என்ற சொல்லே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

தமிழ்நாட்டின் 16ஆவது சட்டசபையின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது. இதில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உரையாற்றினார். இந்த உரையில் பல அம்சங்கள் இடம் பெற்றிருந்தது.

ஆளுநர் உரையை ஒரு சாரர் வரவேற்று வருகின்றனர். அதேபோல அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஆளுநர் உரையை விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

In the governor's speech in TN Assembly, the Central government is mentioned as the Union government. The word Central government is entirely avoided in the governor's speech.