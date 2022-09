மழைக்காலத்தில் கரண்ட் மட்டுல்ல..தக்காளியும் ‘ஷாக்’ அடிக்கும் போலயே! இவ்வளவு விலை அதிகமா? கஷ்டம்தான்!

Chennai

சென்னை: தொடர் மழை காரணமாக வரத்து குறைந்ததால், சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் தக்காளி விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. 20 முதல் 25 ரூபாய் வரை விற்பனையான தக்காளி விலை, தற்போது ஒரு கிலோ 60 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதால் இல்லத்தரசிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு தினமும் 500க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில், காய்கறிகள் வருகின்றன. தினமும் 80 வாகனங்கள் மூலம் 1200 டன் தக்காளி கொண்டு வரப்படுகின்றன.

சந்தையில் ஏறத்தாழ 1,985 மொத்த விற்பனையாளர்கள் காய்கறி விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கோயம்பேடு சந்தையில் 3,941 கடைகள் உள்ளன. நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வந்து காய்கறிகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

