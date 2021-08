5 வருடத்தில் இந்தியா எப்படி மாறப்போகிறது தெரியுமா.. சீமான் கடும் தாக்கு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : அதானி ஃபாம், அதானி ஏர்போர்ட், அதானி குவாட்ரஸ், அதானி துறைமுகம் போன்று 5 ஆண்டுகளில் இந்தியாவும் அதானி இந்தியாவாக மாறிவிடும் என நாம்தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார்.

மயிலாடுதுறையில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறும் போது தனியார்களுக்கு , பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தாரை வார்ப்பதை ஏற்கவே முடியாது என்றார். இந்த கொள்கையை பாஜக கூட்டணியில் இருப்பதால் அதிமுக ஆதரிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார்.

ஒருபக்கம் கோடநாடு: இன்னொருபக்கம் பொள்ளாச்சி: 4 பேரை வளைத்த சிபிஐ: கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

இழப்பில் இருந்த வங்கிகளை ஒன்றிய அரசு அரசுடமையாக்கியது. ஆனால் லாபத்தில் இருந்த எல்ஐசி நிறுவனத்தை தனியாருக்கு ஏன் கொடுக்க வேண்டும் என்று சீமான் கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Seeman, the co-ordinator of the Naam Tamil Party, has said that India will become Adani India in 5 years like Adani Farm, Adani Airport, Adani Quarters and Adani Port.