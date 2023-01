டெய்சி சரணின் மகள் டாக்டர் ஷர்மிகா மீது நடவடிக்கை.. எச்சரித்த இந்திய மருத்துவ இணை இயக்குநர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பெண்கள் குப்புறப் படுத்தால் மார்பக புற்றுநோய் வரும் என மருத்துவத்திற்கு எதிரான தகவல்களை கொடுத்த டாக்டர் ஷர்மிகா மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியபதி இணை இயக்குநர் பார்த்திபன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவின் சிறுபான்மை அணி பிரிவின் தலைவியாக இருப்பவர் டெய்சி சரண். இவர் டெய்சி மருத்துவமனையை நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு இரு மகள்கள். அதில் ஒருவர்தான் சித்த மருத்துவர் டாக்டர் ஷர்மிகா.

இவர் தனது யூடியூப்பில் மருத்துவக் குறிப்புகளை கூறி வருகிறார். இதன் மூலம் இவர் பிரபலமடைந்தார். இவர் பொறுமையாக சொல்வதால் இவரது சேனலை பலர் சப்ஸ்கிரைப் செய்துள்ளார்கள். இவர் தற்போது வைரலாகி வருகிறார்.

English summary

Daisy Saran's daughter Siddha Dr Sharmika Tharun gives wrong medical tips which are against to medical ethics. Indian Medicine and Homeopathy Joint Director Parthiban warns that strict action will be taken if anyone gives complaint.