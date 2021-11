கன மழை ஹை அலர்ட்.. தமிழகத்திற்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுத்த இந்திய வானிலை மையம்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் நவம்பர் 25ம் தேதி மாலை முதல் சனிக்கிழமை வரை கன முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதால் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்ச் நிற எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கை அருகே நெருங்க கூடும் என்று, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy to very heavy rains in Tamil Nadu from November 25h evening to Saturday.