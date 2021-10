பெரும் மாற்றத்தை சந்திக்க போகும் பெட்ரோல் நிலையங்கள்.. ஐஓசி இயக்குநர் முக்கிய தகவல்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இந்தியன் ஆயில் நிறுவன பெட்ரோல் பங்க்-கள் விரைவில் மின்சாரம், திரவ, இயற்கை எரிவாயு ஆகியவற்றால் இயங்கும் வாகனங்களுக்கும் எரிபொருள் நிரப்பும் வகையில், பல எரிபொருள் விற்பனை நிலையங்களாக மாற்றப்பட உள்ளது என ஐஓசி இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியன் ஆயில் நிறுவன இயக்குனர் (ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு) எஸ்.எஸ்.வி.ராமகுமார் சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசும் போது, மின்சார வாகனங்கள், எல்என்ஜி, பிஎன்ஜி, சிஎன்ஜிஆகிய திரவ, இயற்கை எரிவாயுவால் இயங்கக் கூடிய வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் (பல எரிபொருள்கள்) நிரப்புவதற்கான விற்பனை மையங்களாக மாற்றப்படும் என்று கூறினார்.

மேலும் இதுபற்றி ஐஓசி இயக்குநர் ரவிக்குமார் கூறும் போது, வாகன என்ஜின்கள் அடுத்த 4 வருடங்களில் சந்திக்க போகும் மாற்றங்களை பற்றியும் பேசினார்.

English summary

Speaking to reporters in Chennai yesterday, Indian Oil Company Director (Research and Development) SSV Ramakumar said that petrol pumbs would be converted into sales outlets for refueling vehicles running on liquid and natural gas such as electric vehicles, LNG, PNG and CNG.