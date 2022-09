வேகமாகப் பரவும் இன்புளூயன்சா.. “பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா?” அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சொன்னது என்ன?

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் இன்புளூயன்ஸா காய்ச்சல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க அவசியம் இல்லை என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்சல், சளி, இருமல் என குழந்தைகள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் வைரஸ் தொற்று மேலும் தீவிரமடையாமல் இருக்க பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்புளூயன்ஸா காய்ச்சல் பரவிவரும் சுழலில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என ஆளுங்கட்சியின் கூட்டணி கட்சிகளும், எதிர்க்கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் H1N1 வைரஸ் காய்ச்சல்.. தவறான தகவல் பரப்புகின்றனர்.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம்

As influenza fever is increasing in Tamil Nadu, there is no need to give holidays to schools, this fever will get better within 3 to 5 days, Health Minister Ma.Subramanian has said.