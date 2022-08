மீண்டும் களைகட்டும் மாமல்லபுரம்- ஆக. 13 ஆம் தேதி முதல் 3 நாட்களுக்கு சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை : மாமல்லபுரத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் 13 ஆம் தேதி முதல் 3 நாட்களுக்கு சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா நடைபெறவுள்ளது. இதனால் மாமல்லபுரம் மீண்டும் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது.

சென்னை மாமல்லபுரத்தில் 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது. செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை மிகச்சிறப்பாக செய்து, தமிழக அரசு அதனை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்தது.

English summary

As the chess olympiad is over in Mamallapuram, the International Kite Festival will be held on the 13th.