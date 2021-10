தோனியின் எதிர்காலம்.. என்ன நடந்தாலும்.. விடமாட்டோம்.. பைனலுக்கு பின் பெரிய முடிவு எடுத்த சிஎஸ்கே!

Chennai

oi-Shyamsundar I

தோனியின் எதிர்காலம்.. என்ன நடந்தாலும்.. விடமாட்டோம்.. பைனலுக்கு பின் முக்கிய முடிவு எடுத்த சிஎஸ்கே!

சென்னை: 2022 ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணியில் தோனி ஆடுவாரா மாட்டாரா என்பது குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

2021 ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணி கெத்தாக மாஸாக கோப்பையை வென்றுள்ளது. கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி நான்காவது முறையாக கோப்பையை சிஎஸ்கே வென்றுள்ளது.

இந்த போட்டிதான் ஒருவேளை தோனிக்கு கடைசி சிஎஸ்கே போட்டியாக இருக்கும் என்றும் கூட தகவல்கள் வெளியாகின. போட்டிக்கு பின் ஹர்ஷா போக்லேவும் கூட நீங்கள் மீண்டும் ஆடுவீர்களா என்று தோனியிடம் நேரடியாக கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

IPL 2021: Will Dhoni play for CSK next season? all you need to know about retention.