ரெடியான பிளான்.. சசிகலாவுக்கு செக்?.. எடப்பாடியின் அடுத்த அதிரடி.. அதிமுகவே படுபிஸி.. காரணம் இதுதான்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவில் ஒன்றியம், நகரம், பேரூராட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பகுதி நிர்வாகிகள் பதவிக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி பரபரப்பாக காணப்படுகிறது.

சட்டசபை தேர்தல், 9 மாவட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி என மொத்த தேர்தலிலும் மண்ணை கவ்விக் கொண்டுவிட்டது அதிமுக.

மற்றொரு புறம் சசிகலாவின் எழுச்சியும் வேகம் எடுத்து வருவதால், மிகப்பெரிய நெருக்கடிக்கு அதிமுக ஆளாகி வருகிறது.. அதனால், சசிகலாவின் வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்தவும், அதிமுகவின் பலத்தை நிரூபிக்கவும், உட்கட்சி தேர்தல் என்ற அஸ்திரத்தை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பே கையில் எடுத்தது அதிமுக..

திமுக ஆட்சியில் 754 கோவில்களில் அன்னதானம்! அதிமுக ஆட்சியில் வெறும் 34! அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல்!

English summary

Is ADMK preparing for inner party elections and What action is the edapadi palanisamy going to take against sasikala