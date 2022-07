பன்னீருக்கு கை கொடுத்த டெல்லி? எடப்பாடிக்கு கட்டம் கட்ட.. அடுத்தடுத்த சம்பவம்.. அதிர்ந்துபோன ஈபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஓரங்கட்டி, எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவை முழுமையான அதிகாரத்தோடு கைப்பற்றுவதற்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ள சமயத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கமான இருவர் மீது ரெய்டு நடத்தப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எஸ்.பி.வேலுமணியின் வலதுகரமான வடவள்ளி சந்திரசேகர் வீட்டிலும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கமான செய்யாதுரை வீட்டிலும் இன்று வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனக்கு ஆதரவு கேட்டு டெல்லிக்குச் சென்று வந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு நெருக்கமானவர்கள் மீது ஐடி ரெய்டு நடத்தப்பட்டிருப்பது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

அவர் சொல்லித்தான் வேலுமணி மீது ரெய்டு.. ஓபிஎஸ் பின்னாடி ஸ்டாலின் இருக்காரு- சி.வி.சண்முகம் ஒரே போடு!

English summary

