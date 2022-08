வெளியே எட்டி பார்க்காத எடப்பாடி.. கையில் கட்டுடன் போன "லீகல் டீம்".. என்ன நடந்தது கிரீன் வேஸில்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு தீர்ப்பு வந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டிலேயே முடங்கி இருக்கிறார். நெருங்கிய நிர்வாகிகளை மட்டுமே அவர் சந்தித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ADMK-வில் தனிநபர் சர்வாதிகாரம் நடக்காது - OPS *Politics

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் நேற்று தீர்ப்பு வந்தது. ஜூலை 11ம் தேதி நடத்தப்பட்ட அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது. இந்த பொதுக்குழு முடிவுகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

அதிமுகவில் ஜூன் 23ம் தேதி இருந்த நிலையே தொடர வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதோடு அதிமுகவில் இனி பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றால் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ பன்னீர்செல்வம் இருவரும் ஒன்றாக கையெழுத்து போட வேண்டும்.

பொதுக்குழுவில் 5ல் ஒரு பங்கு நபர்கள் கோரிக்கை வைத்தால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு ஆணையர் மேற்பார்வையில் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது .

ஓபிஎஸ் வசமான அதிமுக.. அலுவலக சாவி யாருக்கு?.. பன்னீர் வழக்கில் இன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விசாரணை

English summary

Is Edappadi Palanisamy having any alternative plan and what he will do in AIADMK? அதிமுக பொதுக்குழு தீர்ப்பு வந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டிலேயே முடங்கி இருக்கிறார். நெருங்கிய நிர்வாகிகளை மட்டுமே அவர் சந்தித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.