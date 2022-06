"இடிக்குதே".. ஸ்டாலினை தனியாக சந்தித்த "வாரிசு".. ஞாபகம் இருக்கா.. விஷயமே இதானாமே.. மேலிடத்தில் புயல்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவுக்கு யார் தலைவர் என்ற விவகாரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.. அதேசமயம், பெரும்பாலான நிர்வாகிகள், எடப்பாடிக்கே ஆதரவு தருகிறார்கள் என்ற தகவலும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது.. அப்படியானால் ஓபிஎஸ் மீது அதிருப்தி ஏன்? என்ற கேள்வி அதிமுகவையும் தாண்டி எழுந்துள்ளது.

அதிமுக கூடாரமே டென்ஷனில் காணப்படுகிறது.. செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் வருகிற 23ம் தேதி நடக்க இருக்கிறது...

அந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு விஷயம் குறித்து பேசப்பட்டாலும், அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை என்ற விஷயம் வெடித்து கிளம்பி உள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு தடைகோரி வழக்கு! நிராகரிக்க கோரி ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் மனு! விசாரணை ஒத்திவைப்பு

English summary

Is it because Rabindranath met MK Stalin and What is the reason for the decline in the influence of the OPS எடப்பாடி பழனிசாமியின் முக்கியத்துவம் கட்சிக்குள் எகிற காரணங்கள் என்ன