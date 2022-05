"மேட்டரே" வேறயாமே.. அமித்ஷா வைத்த "வெடி".. ஸ்டாலின் எடுத்த மெகா அஸ்திரம்.. இது ஆரம்பம்தான்..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: புது அஸ்திரத்தை திமுக கையில் எடுத்து உள்ளதாம்.. அதற்கு காரணம் தமிழக பாஜக தான் என்கிறார்கள்.. என்ன நடக்கிறது அறிவாலயத்தில்..?

வரப்போகும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தமிழக பாஜக தயாராகி வருகிறது.. அதிமுகவை முந்திக் கொண்டு போகிற வேகத்தை பார்த்தால், தனித்து களமிறங்கினாலும் ஆச்சயரிப்படுவதற்கில்லை என்றும் சொல்கிறார்கள்.

அதிலும் இந்த எம்பி தேர்தலில் 5 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் மாநில தலைமை செயல்பட்டு வருகிறது..

Is it the BJP's strategy against the DMK and what will chief minister mk stalin do the next பாஜகவுக்கு செக் வைக்க திமுக புது அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்துள்ளது