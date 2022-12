பதவி கிடைக்கலையே..உங்களுக்கும் என் நிலைமை தானா சார்? திமுக ஆர்எஸ் பாரதி பற்றி காயத்ரி ரகுராம் ட்விட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛எங்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் எம்எல்ஏ, எம்பி ஆகிவிட்டனர். ஒரே கொடி, ஒரே கட்சி என இருந்ததால் பதவி கிடைக்கவில்லை. கட்சிக்கு உழைக்காதவர்கள் பதவியில் உள்ளனர்'' என மேடையில் திமுகவின் ஆர்எஸ் பாரதி பேசிய நிலையில் அதுபற்றி பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் கேட்டுள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக ஆட்சியை கைப்பற்றியது. திமுக தலைவரான முக ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் அதில் கவனம் செலுத்தும் வகையில் திமுக சார்பில் வியூகங்கள் வகுக்கப்பட்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

"Those who came after us have become MLAs and MPs. He did not get the position because he had the same flag and the same party. Gayatri Raghuram, who was suspended from the BJP, asked DMK's RS Bharti on the platform that there are people who do not work for the party.