ராஜராஜ சோழன் முஸ்லிமா,கிறிஸ்தவரா? வெற்றிமாறன் எப்படி சொல்லலாம் -இயக்குநர் பேரரசுக்கு வந்துச்சே கோபம்

சென்னை: ராஜராஜ சோழனை இந்து மன்னர்களாக மாற்றிவிட்டார்கள் என இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்த கருத்துக்கு இயக்குநர் பேரரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் 60 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சமத்துவம், மக்கள் எழுச்சி, ஒன்று சேர் என்ற தலைப்பில் குறும்பட மற்றும் ஆவணப்பட கலை திருவிழா கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட இயக்குநர் வெற்றிமாறன், "திராவிட இயக்கம் தமிழ் சினிமாவை கையில் எடுத்ததன் விளைவுதான் தமிழ்நாடு இன்னும் மதசார்பற்ற மாநிலமாகவும், பல புற சக்திகளின் ஊடுருவலை தடுக்கக்கூடிய பக்குவத்துடன் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன்.

Director Perarasu has condemned the comment made by director Vetrimaran that Rajaraja Chola has been turned into Hindu king. Saturday Vetrimaran said that, "They dressing Thiruvalluvar with saffron, and Making Rajaraja Chola as a Hindu king. He also said many symbols are being taken away from us and request that film directors should be politicised."