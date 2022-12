காங்கிரஸ் கட்சியில் ஜாதிய மனோ பாவம்? தலித்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம்! ரஞ்சன் குமார் கூறுவது என்ன?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியில் ஜாதிய மனோபாவம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என அக்கட்சியின் தமிழக எஸ்.சி.பிரிவுத் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மல்லிகார்ஜுன் கார்கே காங்கிரஸ் தலைவராக உள்ள சூழலில் 'இப்போது இல்லை என்றால் எப்போதும் இல்லை' என்கிற வகையில் தலித் சொந்தங்களை கட்சியில் இணைத்து அவர்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் அளிக்க உறுதியேற்பதாக கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்திருக்கும் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Congress Tamil Nadu SC unit president Ranjan Kumar has said that there is no place for talk of caste mentality in the party.