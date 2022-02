“தளபதி” விஜய் வந்த சிகப்பு காருக்கு இன்சூரன்ஸ் இல்லையா? புகைப்படத்தை வைத்து கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கருப்பு மாஸ்க் அணிந்து சிகப்பு காரில் வந்த நடிகர் விஜயின் புகைப்படங்கள் வைரலான நிலையில் நடிகர் விஜய் வந்த காருக்கு இன்சூரன்ஸ் செலுத்தப்படவில்லை என தகவல் வெளியான நிலையில் இவ்விவகாரம் நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது. மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், நடிகர் விஜய் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் ஆர்வத்துடன் வாக்குச் சாவடிகளுக்கு சென்று வாக்களித்தனர்.

English summary

Photos of actor Vijay wearing a black mask and coming in a red car during the urban local body elections have gone viral, at the same time It has been reported that actor Vijay's car was not insured.