4 நாட்கள் மதுக்கடைகள், பார்கள் மூடப்படும்.. டாஸ்மாக் நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பு.. குடிகாரர்கள் ஜெர்க்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ஜனவரி மாதத்தில் குடியரசு தினம் முழு ஊரடங்கு காரணமாக மதுக்கடைகள் மற்றும் மதுபானக் கூடங்கள் 4 நாட்கள் மூடப்பட இருப்பதாக டாஸ்மாக் நிர்வாக மேலாண்மை இயக்குனர் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் இயங்கி வருகிறது இதேபோல பல்வேறு இடங்களில் உணவகங்கள், ஹோட்டல்கள், மனமகிழ் மன்றங்கள் ஆகிய இடங்களை எஃப் 2 வகை பார்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

தமிழக அரசுக்கு வருவாய் அளிப்பதில் டாஸ்மாக் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது குறிப்பாக தீபாவளி புத்தாண்டு பொங்கல் உள்ளிட்ட நாட்களில் 180 கோடி வரைக்கும் மதுபான வகைகள் விற்பனையாகும். இந்நிலையில் தமிழகத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் 4 நாள் மூடப்பட இருப்பதாக டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குனர் தெரிவித்துள்ளார்.

டாஸ்மாக் பார் டெண்டர்: 8 மாவட்டங்களில் தள்ளி வைத்தது ஏன்?.. ஹைகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம்!

English summary

The managing director of Tasmac has said that liquor stores and bars will be closed for 4 days due to the full curfew on Sunday and Republic Day in January.