வந்தா ’ராஜா’வா தான் வருவேன்! உதயநிதியுடன் இவங்களும் அமைச்சராக போறாங்களா? உற்சாக உடன்பிறப்புகள்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், உதயநிதி அமைச்சராக பொறுப்பேற்பதோடு இலாகா மாற்றங்களும் இருக்கும் எனவும், மேலும் இரு புதிய அமைச்சர்களும் பதவியேற்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மிகப்பெரிய தனிப்பெரும்பான்மையுடன் தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்த நிலையில் தமிழக முதல்வராக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பதவியேற்றார்.

பதவியேற்று ஓராண்டு நிறைவடையவுள்ள நிலையில், ஒருமுறை மட்டுமே அமைச்சரவையில் சிறு மாற்றம் ஏற்பட்டது. போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மீதான புகார்கள் அந்த இலாகா மாற்றம் நடைபெற்றது.

English summary

As the cabinet headed by Tamil Nadu Chief Minister Stalin is expected to change soon, it has been reported that there will be changes in the ministry, two more mla's are will take oath as a ministers with Udayanithi stalin.