அன்றே கணித்த ‘கொடி’! தீவிர அரசியலுக்கு வருகிறாரா நடிகை திரிஷா? காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய திட்டம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்த் திரையுலகில் நீண்ட காலமாக கதாநாயகியாகவே பணியாற்றி வரும் நடிகை திரிஷா கொடி படத்தில் அரசியல்வாதியாக நடித்தது பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், தற்போது அவர் உண்மையிலேயே தீவிர அரசியலில் ஈடுபட இருப்பதாகவும் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியில் அவர் இணைய பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாகவும் சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

சேர்ந்தே இருப்பது.. காங்கிரஸும் கோஷ்டி மோதலும்! கைகலப்பால் கலவரக் காடான ஆபிஸ் - வீடியோ

தமிழ் திரையுலகில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முன்னணி நடிகையாக குறிப்பாக கதாநாயகியாக மட்டுமே நடிப்பேன் என உறுதியாக இருப்பவர் திரிஷா என்ற திரிஷா கிருஷ்ணன்.

கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்ட அவர் சென்னையில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி படிப்பை முடித்த பின்பு 1999 ஆம் ஆண்டில் மிஸ் சேலம் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றார்.

விமான நிலையத்தில் மாஸ்க்கோடு வந்த திரிஷா! ஐடியை செக் பண்ணாத ஆபிசர்ஸ்! சர்ச்சை கிளப்பும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Actress Trisha, who has been working as a heroine for a long time in the Tamil film industry, is getting involved in serious politics and there are reports on social media that she is in talks with the national party, the Congress Party ; தமிழ்த் திரையுலகில் நீண்ட காலமாக கதாநாயகியாகவே பணியாற்றி வரும் நடிகை திரிஷா தீவிர அரசியலில் ஈடுபட இருப்பதாகவும் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியில் அவர் இணைய பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாகவும் சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.