இலங்கைக்கு கொத்து குண்டுகளை கொடுத்ததா உக்ரைன்? இலங்கை தமிழர்களின் சாபம் போருக்கு காரணமா..உண்மை என்ன?

Chennai

சென்னை : உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து உள்ள ரஷ்யா அந்த நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட கிளஸ்டர் கொத்துக் குண்டுகளை பயன்படுத்தி மக்களை கொன்று வருவதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், இலங்கையில் நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட போரின்போது உக்ரைன் நாடு இலங்கை ராணுவத்திற்கு இதே வகை கிளஸ்டர் குண்டுகளை கொடுத்ததாக தகவல் பரவி வருகிறது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து நான்கு நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் தாக்குதல் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

ரூமேனியாவிலிருந்து 5 தமிழர்கள் உள்பட 219 இந்தியர்களுடன் மும்பை புறப்பட்ட முதல் மீட்பு விமானம்

தலைநகர் கீவ்வை குறிவைத்து ரஷ்யப் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் உக்ரைன் ராணுவ வீரர்களும் எதிர்த்து நின்று களமாடி வருகின்றனர்.

English summary

Russia, which has been at war with Ukraine, has been accused of using banned cluster munitions to kill people, and Ukraine is reported to have provided similar cluster munitions to the Sri Lankan military during the final stages of the war in Sri Lanka.